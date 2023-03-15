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Титов: всем показалось, что был пенальти для «Спартака», но Карасёв всё правильно оценил

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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов считает, что арбитр Сергей Карасёв принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Урала» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).

«Спартаковские болельщики всегда очень остро реагируют на такие эпизоды. Я в их числе. Поэтому всем показалось, что 100% был пенальти. Но судья в данном случае был великолепен. Карасёв всё правильно оценил, внимательно просмотрел эпизод. Пенальти не было — тут всё по делу. Так что давайте не будем концентрироваться на этих моментах и рефлексировать на тему судейства. Хоть и VAR доставляет лёгкое неудобство: теряется время, уходит накал в игре. Но я сегодня поддержу одного из лучших арбитров России. Нет значит нет», — заявил Титов RT.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что изначально считал «Спартак» фаворитом в матче с «Уралом».

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