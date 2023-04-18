В «Реале» ответили на слова президента «Барселоны» о том, что мадридцы близки к власти Испании

В «Реале» отреагировали на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который заявил, что мадридский клуб был близок к власти Испании и пользовался расположением судей.

AP

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