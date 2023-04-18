В «Реале» ответили на слова президента «Барселоны» о том, что мадридцы близки к власти Испании

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В «Реале» отреагировали на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который заявил, что мадридский клуб был близок к власти Испании и пользовался расположением судей.
В «Реале» ответили на слова президента «Барселоны» о том, что мадридцы близки к власти Испании
  • AP
  • © Joan Mateu Parra

На клубном телевидении напомнили, что стадион «Камп Ноу» открывал генеральный министр Испании Франко Хосе Солис Руис. В ответ «Барселона» сделала его почётным членом клуба.

Также упоминается, что каталонский клуб благодаря Франко трижды спасался от банкротства.

После 29 туров Примеры сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице, набрав 73 очка. Сливочные — вторые (63 очка).

Ранее президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что судьи симпатизируют «Реалу».

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