В «Реале» ответили на слова президента «Барселоны» о том, что мадридцы близки к власти Испании
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- © Joan Mateu Parra
На клубном телевидении напомнили, что стадион «Камп Ноу» открывал генеральный министр Испании Франко Хосе Солис Руис. В ответ «Барселона» сделала его почётным членом клуба.
Также упоминается, что каталонский клуб благодаря Франко трижды спасался от банкротства.
После 29 туров Примеры сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице, набрав 73 очка. Сливочные — вторые (63 очка).
Ранее президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что судьи симпатизируют «Реалу».