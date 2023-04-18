Капризов — второй игрок за 32 года в НХЛ с десятью голами в своих первых 14 играх плей-офф

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился забитой шайбой в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

Встреча в эти минуты проходит в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Счёт в третьем периоде — 2:2.

Для Капризова эта шайба стала десятой в 14 матчах плей-офф в карьере. Он стал вторым игроком за последние 32 года, забившим в своих первых 14 играх плей-офф более десяти голов. Владимир Тарасенко отметился десятью шайбами в 12 матчах.

Ранее сообщалось, что 35 сейвов Ильи Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Каролиной» в плей-офф НХЛ.

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