Украинская теннисистка Костюк: некоторые россиянки удивляются, почему мы им не улыбаемся

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Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как ведут себя российские и белорусские игроки в раздевалках и гостиницах, пересекаясь с украинцами.

«Некоторые удивляются, почему мы им не улыбаемся: «Мы ведь не сделали ничего плохого». Они не говорят ничего плохого, но ничего хорошего тоже не говорят», — цитирует Костюк ua.tribuna.com.

Теннисистка вошла в число спортсменок, которые не пожимают руку россиянкам и белорускам после матчей. 30 марта Костюк заявила, что последний год спортсмены из её страны ведут непубличную борьбу за исключение россиян и белорусов из тенниса.

Спортсмены из России и Белоруссии допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как изменились её отношения с украинскими спортсменками Даяной Ястремской и Мартой Костюк.

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