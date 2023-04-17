Колосков заявил, что в Китае заинтересованы в показе российского футбола

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о покупке прав на трансляцию матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) китайскими сервисами.
Колосков заявил, что в Китае заинтересованы в показе российского футбола
  • РИА Новости

«Если заключают контракты, очевидно, какой-то интерес присутствует. Инициатива в данном случае исходит от Китая. Значит, они заинтересованы в показе нашего футбола. Почему была выбрана именно ФНЛ? На мой взгляд, потому что уже была какая-то договорённость с РПЛ и они решили продать ещё и права на Первую лигу. Видимо, интерес повышенный, раз такое происходит», — заявил RT Колосков.

17 апреля ФНЛ заключила договор о трансляции матчей Первой лиги в Китае.

Ранее Колосков назвал плюсы от продажи прав на трансляцию матчей Первой лиги китайским сервисам.

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