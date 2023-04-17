Колосков — о трансляции ФНЛ в Китае: китайские зрители начнут привыкать к российскому футболу

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал плюсы от продажи прав на трансляцию матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) китайским сервисам.

«Лишние спонсоры никогда не помешают. Чем больше денег в наших лигах, тем больше достанется клубам. Ведь стабильное финансирование — залог стабильного выступления на соревнованиях.

Не стал бы это называть полноценным шагом к сближению нашего футбола с азиатским. Но то, что движение в ту сторону есть, — факт. Сейчас китайские зрители начнут привыкать к российскому футболу. Так что это отличный задел на будущее», — заявил RT Колосков.

Ранее сообщалось, что Футбольная национальная лига заключила договор о трансляции матчей Первой лиги в Китае.

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