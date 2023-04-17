Роднина — о Сихарулидзе: у него есть достаточный опыт в спорте и жизни

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Поживём — увидим. Правильное ли решение? Не знаю, кто принимал решение. Но Антон известный человек в фигурном катании не только как спортсмен — он уже достаточное время руководит федерацией Ленинградской области, руководил комитетом по спорту в Госдуме. У него есть достаточный опыт в спорте и жизни», — цитирует Роднину «Чемпионат».

17 апреля Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР.

Исполком организации принял решение передать ему полномочия главы федерации. Гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавлял федерацию с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя полномочия.

Ранее Роднина раскритиковала уровень российского футбола.