Головин рассказал, что рад помогать «Монако» побеждать

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Лорьяном» в матче 31-го тура Лиги 1.

«Есть задача созидать, искать в атаке ходы, которые позволят нам получать выгодные моменты и ситуации. Очень рад, что это получается, что приношу пользу команде. Не так важно, забиваю сам или ассистирую партнёрам, самое главное, что мы забиваем и побеждаем», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Полузащитник монегасков Александр Головин отметился забитым мячом. Российский хавбек в сезоне-2022/23 забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.

«Монако» с 61 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» с 45 очками располагается на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что Головин всегда готов к вызову в сборную России по футболу.