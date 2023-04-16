Головин всегда готов к вызову в сборную России по футболу

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Александр Клюев, агент Александра Головина, сообщил, что полузащитник «Монако» в любой момент откликнется на вызов в сборную России по футболу.
Головин всегда готов к вызову в сборную России по футболу
  • AFP
  • © Valery HACHE

«У Саши в клубе всё хорошо, более того, он всегда рад вызову в сборную России и хочет прилетать, чтобы помогать команде», — цитирует Клюева «Матч ТВ».

26-летний хавбек пропустил мартовский сбор национальной команды из-за травмы. Подопечные Валерия Карпина весной провели товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). В составе сборной России Головин в 45 матчах забил пять мячей.

В матче 31-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (3:1) Головин забил свой седьмой мяч в сезоне за монегасков.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее сообщалось, что Головин установил личный рекорд по голам за сезон в составе «Монако».

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