Головин всегда готов к вызову в сборную России по футболу
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«У Саши в клубе всё хорошо, более того, он всегда рад вызову в сборную России и хочет прилетать, чтобы помогать команде», — цитирует Клюева «Матч ТВ».
26-летний хавбек пропустил мартовский сбор национальной команды из-за травмы. Подопечные Валерия Карпина весной провели товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). В составе сборной России Головин в 45 матчах забил пять мячей.
В матче 31-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (3:1) Головин забил свой седьмой мяч в сезоне за монегасков.
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.
Ранее сообщалось, что Головин установил личный рекорд по голам за сезон в составе «Монако».