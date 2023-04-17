В «Барселоне» заявили, что Месси вернётся в клуб

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси близок к возвращению в «Барселону».

В программе Cadena SER Carrusel Deportivo появилось видео, где глава каталонцев Лапорта отвечает на вопрос: «Вернётся ли Месси в «Барсу»?» Функционер громко и чётко ответил: «Да».

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня.

По информации СМИ, аргентинец может вернуться в «Барселону».

Ранее Роберт Левандовски заявил, что место Месси — в «Барселоне», он надеется, что в следующем сезоне они смогут сыграть вместе.