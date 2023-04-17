В «Барселоне» заявили, что Месси вернётся в клуб

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси близок к возвращению в «Барселону».
В «Барселоне» заявили, что Месси вернётся в клуб
  • Gettyimages.ru

В программе Cadena SER Carrusel Deportivo появилось видео, где глава каталонцев Лапорта отвечает на вопрос: «Вернётся ли Месси в «Барсу»?» Функционер громко и чётко ответил: «Да».

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня.

По информации СМИ, аргентинец может вернуться в «Барселону».

Ранее Роберт Левандовски заявил, что место Месси — в «Барселоне», он надеется, что в следующем сезоне они смогут сыграть вместе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить