Marca: «Аль-Наср» готов предложить Зидану контракт на €120 млн

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Руководство «Аль-Насра» попыталось начать переговоры с Зинедином Зиданом по вопросу назначения на пост главного тренера команды из Саудовской Аравии.

Арабские шейхи готовы предложить 50-летнему французскому специалисту контракт на два года на общую сумму €120 млн. Однако попытки саудитов выйти на экс-тренера мадридского «Реала» пока не увенчались успехом, сообщает Marca.

13 апреля стало известно, что «Аль-Наср» уволил Руди Гарсию с поста главного тренера. 59-летний француз возглавил саудовскую команду летом 2022 года.

«Аль-Наср» после 23 туров с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на три очка.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложит главному тренеру итальянской «Ромы» Жозе Моуринью двухлетний контракт на €100 млн.




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