Игонин — о матче с «Ростовом»: игроков «Зенита» подвело исполнительское мастерство

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что футболисты петербургской команды не смогли одержать победу над «Ростовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку не реализовали голевые моменты.

«Для меня этот матч был абсолютно понятным. «Ростов» вышел играть от обороны. Но когда появлялась возможность прессинговать, южане, конечно, пытались ею воспользоваться. А при неудачной обработке они глубоко и компактно садились в оборону. Назад оттягивался Данил Глебов и периодически выполнял роль третьего центрального защитника. А при розыгрышах «Зенита» подопечные Валерия Карпина располагались очень высоко, не давая возможности сыграть низом и начинать атаки и вынуждая соперников переходить на длинные передачи. Из-за этого у них было мало вариантов», — заявил Игонин RT.

По его мнению, жёлто-синие выбрали отличную тактику на матч.

«И она отчасти сработала. Но было бы интересно посмотреть, что бы они сделали, если бы «Зенит» смог реализовать свои моменты, которых создал как минимум три. Для меня удивительно, что петербуржцы не забили, их подвело исполнительское мастерство. Если смотреть на счёт, «Ростов» свою тактическую задачу выполнил, но, если взглянуть на игру, мне так не кажется», — заключил Игонин.

Сине-бело-голубые сыграли на выезде вничью с «Ростовом» (0:0). «Зенит» (55 очков) продолжает лидировать в чемпионате. Команда Валерия Карпина (46) осталась на втором месте в турнирной таблице.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что ещё слишком рано называть петербургский клуб чемпионом России.