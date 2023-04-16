РБК: состояние Костомарова значительно улучшилось
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо», — приводит слова источника РБК.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.
Ранее сообщалось, что дети Костомарова впервые навестили отца в реанимации.