РБК: состояние Костомарова значительно улучшилось

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров чувствует себя намного лучше.

«Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо», — приводит слова источника РБК.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее сообщалось, что дети Костомарова впервые навестили отца в реанимации.