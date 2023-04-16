Непомнящий: полагаю, что я сыграл худшую партию в жизни

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о поражении в шестой партии от китайца Дин Лижэня.
Непомнящий: полагаю, что я сыграл худшую партию в жизни
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

«Я ожидал, что может быть любой дебют, в том числе и Лондонская система в одной из партий, и это случилось. Полагаю, что я сыграл худшую партию в жизни. Вся моя игра состояла из неточностей», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Россиянин играл чёрными фигурами. Непомнящий сдался на 43-м ходу. Счёт в противостоянии — 3-3.

Следующая партия состоится 18 апреля, Непомнящий сыграет белыми. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Непомнящий признался, что ему неинтересно, наблюдает ли норвежец Магнус Карлсен за его матчем за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

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