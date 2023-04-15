Непомнящий: всё равно, следит ли Карлсен за матчем

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий признался, что ему неинтересно, наблюдает ли норвежец Магнус Карлсен за его матчем за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
Непомнящий: всё равно, следит ли Карлсен за матчем
  • globallookpress.com
  • © Jacek Prondzynski/Fotopyk

«По шкале от одного до десяти я сейчас счастлив больше, чем на пять, но меньше, чем на десять. Мне всё равно, следит ли Магнус за встречей. Он же вроде стримером стал», — цитирует Непомнящего ТАСС.

Россиянин играл белыми фигурами в пятой партии. Счёт в противостоянии — 3-2. Игра закончилась на 48-м ходу.

Следующая партия состоится 16 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Павел Колобков заявил, что Непомнящему по силам вернуть мировую шахматную корону в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить