Непомнящий: всё равно, следит ли Карлсен за матчем

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий признался, что ему неинтересно, наблюдает ли норвежец Магнус Карлсен за его матчем за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«По шкале от одного до десяти я сейчас счастлив больше, чем на пять, но меньше, чем на десять. Мне всё равно, следит ли Магнус за встречей. Он же вроде стримером стал», — цитирует Непомнящего ТАСС.

Россиянин играл белыми фигурами в пятой партии. Счёт в противостоянии — 3-2. Игра закончилась на 48-м ходу.

Следующая партия состоится 16 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Павел Колобков заявил, что Непомнящему по силам вернуть мировую шахматную корону в Россию.