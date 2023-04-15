Непомнящий: всё равно, следит ли Карлсен за матчем
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- © Jacek Prondzynski/Fotopyk
«По шкале от одного до десяти я сейчас счастлив больше, чем на пять, но меньше, чем на десять. Мне всё равно, следит ли Магнус за встречей. Он же вроде стримером стал», — цитирует Непомнящего ТАСС.
Россиянин играл белыми фигурами в пятой партии. Счёт в противостоянии — 3-2. Игра закончилась на 48-м ходу.
Следующая партия состоится 16 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.
Ранее Павел Колобков заявил, что Непомнящему по силам вернуть мировую шахматную корону в Россию.