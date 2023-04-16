Овечкин стал лучшим российским снайпером НХЛ-2022/23
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Россиянин забросил 42 шайбы, набрав 75 (42 + 33) очков в 73 играх сезона-2022/23.
Второе место занял Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), на счету которого 40 голов в 67 играх. На третьем — Андрей Кузьменко из «Ванкувер Кэнакс» — 39 шайб в 81 матче.
В общем зачёте гонки снайперов Овечкин занял девятое место.
Российский хоккеист также занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).
Ранее сообщалось, как Овечкин прокомментировал состояние своего здоровья после травм в сезоне-2022/23.