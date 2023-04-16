Овечкин стал лучшим российским снайпером НХЛ-2022/23

Короткая ссылка
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.
Овечкин стал лучшим российским снайпером НХЛ-2022/23
  • AP
  • © Nick Wass

Россиянин забросил 42 шайбы, набрав 75 (42 + 33) очков в 73 играх сезона-2022/23.

Второе место занял Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), на счету которого 40 голов в 67 играх. На третьем — Андрей Кузьменко из «Ванкувер Кэнакс» — 39 шайб в 81 матче.

В общем зачёте гонки снайперов Овечкин занял девятое место. 

Российский хоккеист также занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, как Овечкин прокомментировал состояние своего здоровья после травм в сезоне-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить