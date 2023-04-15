Шашилов — о санкциях: можно только «уважать» Наполеона Зеленского

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов с издёвкой отреагировал на санкции президента Украины Владимира Зеленского.

«Ничего страшного, что меня включили в список. Меня это никак абсолютно не коснётся. Я работаю дальше, главное, чтобы спортсмены были готовы. Можно только «уважать» Наполеона Зеленского, раз он уважает Шашилова», — цитирует заслуженного тренера России «Матч ТВ».

На Украине ввели санкции против 82 российских спортсменов и тренеров. Помимо Шашилова, в чёрный список, в частности, попали чемпионы Европы по футболу голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов, олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр в Сочи в танцах на льду Илья Авербух.

Более того, в санкционном списке оказался Вениамин Мандрыкин, бывший вратарь сборной России по футболу и ЦСКА, который с 2010 года прикован к инвалидному креслу после автомобильной аварии.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против Елизаветы Туктамышевой, Алёны Косторной и других фигуристов.