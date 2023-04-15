Украина ввела санкции против Туктамышевой, Косторной, Авербуха и других фигуристов

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении новых санкций.

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