Украина ввела санкции против Туктамышевой, Косторной, Авербуха и других фигуристов
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82 российских спортсмена вошли в санкционный список Украины.
В их число попали фигуристы Алена Косторная, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Александр Самарин, Александра Степанова, Иван Букин, Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Илья Авербух, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Ранее сообщалось, что сборная США выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии.