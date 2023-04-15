Украина ввела санкции против Туктамышевой, Косторной, Авербуха и других фигуристов

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении новых санкций.
Украина ввела санкции против Туктамышевой, Косторной, Авербуха и других фигуристов
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

82 российских спортсмена вошли в санкционный список Украины.

В их число попали фигуристы Алена Косторная, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Александр Самарин, Александра Степанова, Иван Букин, Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Илья Авербух, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее сообщалось, что сборная США выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии.

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