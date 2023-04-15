Сборная США выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии

Сборная США одержала победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио (Япония).

Американские фигуристы за восемь видов программ набрали 120 баллов. Второе место заняла команда Южной Кореи с результатом 95 баллов. Третье — сборная Японии (94 балла).

Напомним, что турнир проходит с 13 по 16 апреля. В соревнованиях участвуют команды США, Японии, Южной Кореи, Франции, Италии и Канады.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. CAS рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

Ранее американцы Книрим и Фрейзер выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира.