Американцы Книрим и Фрейзер выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира

Американские фигуристы Книрим и Фрейзер, выступающие в парах, выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира в Японии.

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© Yohei Osada/AFLO