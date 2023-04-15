Американцы Книрим и Фрейзер выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира

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Американские фигуристы Книрим и Фрейзер, выступающие в парах, выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира в Японии.
Американцы Книрим и Фрейзер выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира
  • globallookpress.com
  • © Yohei Osada/AFLO

От судей американцы получили 147,87 балла.

Вторыми стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара, набрав 143,69. Третьи — итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи (130,22).

Напомним, что турнир проходит с 13 по 16 апреля. В соревнованиях участвуют команды США, Японии, Южной Кореи, Франции, Италии и Канады.

Ранее постановщик программ Даниил Глейхенгауз высказался о соревнованиях российских фигуристов в условиях санкций.

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