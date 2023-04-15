Американцы Книрим и Фрейзер выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира
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- © Yohei Osada/AFLO
От судей американцы получили 147,87 балла.
Вторыми стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара, набрав 143,69. Третьи — итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи (130,22).
Напомним, что турнир проходит с 13 по 16 апреля. В соревнованиях участвуют команды США, Японии, Южной Кореи, Франции, Италии и Канады.
Ранее постановщик программ Даниил Глейхенгауз высказался о соревнованиях российских фигуристов в условиях санкций.