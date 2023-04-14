НБА оштрафовала «Даллас» на $750 тыс. за умышленное поражение в матче с «Чикаго»

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение наложить дисциплинарные санкции на «Даллас Маверикс».

Клуб из Техаса оштрафован на $750 тыс. за умышленное поражение в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз», сообщает пресс-служба НБА.

Подчёркивается, что «Даллас», который имел до последнего момента шансы на попадание в плей-офф, в решающем матче оставил в запасе лидеров команды и, таким образом, нарушил политику лиги в отношении отдыха игроков. Оставшись за бортом кубковой стадии, «Маверикс» повысили шансы на сохранение выбора в первом раунде драфта 2023 года.

Матч состоялся 8 апреля и закончился победой «Чикаго» со счётом 115:112. «Даллас» в итоге финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции (в одной позиции до попадания в стадию плей-ин).

Ранее сообщалось, что «Мемфис» отстранил Моранта от игр из-за видео с пистолетом.