Щербакова смогла восстановить все каскады после операции на колене

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась эмоциями после возвращения на лёд после операции.

«Я смогла исполнить каскад, который не прыгала долгое время. На тренировках я прыгаю много разных каскадов. Просто прыгаю отдельно, нарабатываю стабильность. А тут был порыв вставить каскад в программу, тем более в такую непростую», — цитирует Щербакову РИА Новости.

При этом она призналась, что очень соскучилась по эмоциям от участия в соревнованиях и ледовых представлений. Фигуристка подчеркнула, что сделала каскад, который раньше считался для неё рядовым.

«Сегодня я впервые почувствовала, что так сильно нервничаю на шоу. Не знаю, с чем это связано, даже сложно вспомнить, когда я так нервничала последний раз. Но я получила очень много радости и положительной энергии», — добавила Щербакова.

19-летняя спортсменка в августе 2022 года перенесла операцию на колене. Она пропустила сезон-2022/23 целиком. Помимо золота Олимпиады, в коллекции Щербаковой награда высшей пробы чемпионата мира и две серебряные медали первенства Европы.

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