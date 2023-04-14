Щербакова смогла восстановить все каскады после операции на колене

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась эмоциями после возвращения на лёд после операции.
Щербакова смогла восстановить все каскады после операции на колене
  • РИА Новости

«Я смогла исполнить каскад, который не прыгала долгое время. На тренировках я прыгаю много разных каскадов. Просто прыгаю отдельно, нарабатываю стабильность. А тут был порыв вставить каскад в программу, тем более в такую непростую», — цитирует Щербакову РИА Новости.

При этом она призналась, что очень соскучилась по эмоциям от участия в соревнованиях и ледовых представлений. Фигуристка подчеркнула, что сделала каскад, который раньше считался для неё рядовым.

«Сегодня я впервые почувствовала, что так сильно нервничаю на шоу. Не знаю, с чем это связано, даже сложно вспомнить, когда я так нервничала последний раз. Но я получила очень много радости и положительной энергии», — добавила Щербакова.

19-летняя спортсменка в августе 2022 года перенесла операцию на колене. Она пропустила сезон-2022/23 целиком. Помимо золота Олимпиады, в коллекции Щербаковой награда высшей пробы чемпионата мира и две серебряные медали первенства Европы.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева назвала ярким прошедший сезон.

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