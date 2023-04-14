Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Забитцер назван лучшим игроком недели в Лиге Европы

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер признан лучшим игроком первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

29-летний австриец оформил дубль во встрече с «Севильей» (2:2).

Также на награду претендовали полузащитник роттердамского «Фейеноорда» Оркун Кёкчю, нападающий брюссельского «Юниона» Виктор Бонифас и защитник туринского «Ювентуса» Федерико Гатти.

Игроком недели в Лиге конференций стал полузащитник «Базеля» Мохамед Амдуни.

Ранее главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал конфликт нападающего Садио Мане с полузащитником Лероем Сане после первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3).

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