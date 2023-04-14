Украинский скелетонист обвинил правительство Украины в уничтожении спорта в стране

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Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что правительство Украины уничтожает спорт в стране.
Украинский скелетонист обвинил правительство Украины в уничтожении спорта в стране
  • РИА Новости

«Министерство молодёжи и спорта и НОК Украины под руководством Вадима Гутцайта продолжают операцию «Уничтожение украинского спорта». Абсолютная некомпетентность этих органов в вопросе отстранения представителей России и Белоруссии с международной спортивной арены привела нас к этому приказу», — написал Гераскевич в Twitter.

По мнению скелетониста, в данном случае гораздо действеннее приезжать на соревнования и делать протесты, давать интервью СМИ, оказывать давление на организаторов соревнований.

«Это белое знамя со стороны украинского спорта», — заявил он. 

Напомним, что Министерство молодёжи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что правительство Украины не должно решать, какие спортсмены будут участвовать в турнирах.

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