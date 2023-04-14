Родригао: моё желание — оставаться в «Зените» как можно дольше

Бразильский защитник «Зенита» Родригао высказался о своём будущем в санкт-петербургском клубе.

«Ближайшая цель — чемпионство. Более долгоиграющая — продолжить побеждать. Я не могу сказать, сколько времени я проведу здесь. Но моё желание — оставаться здесь как можно дольше. Мне очень хорошо здесь», — цитирует Родригао Metaratings.

Игрок выступает за команду с 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 24 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее Властимил Петржела заявил, что «Зенит» за большие деньги может переманить Квинси Промеса.