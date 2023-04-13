Петржела: «Зенит» за большие деньги может переманить Промеса

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, при каких условиях полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес перейдёт в петербургский клуб.

«У клуба больше всего денег. При желании они могут переманить кого угодно. Если «Зенит» хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что «все легионеры играют в России исключительно из-за денег».

«Когда из «Зенита» уйдут Малком, Вендел, Клаудиньо и остальные легионеры, руководство клуба всё равно найдет, кем их заменить. Состав у сине-бело-голубых будет всегда самый сильный в РПЛ», — заключил Петржела.

Промес выступает за «Спартак» с небольшим перерывом с 2014 года. 31-летний голландский хавбек стал чемпионом России в сезоне-2016/17, обладателем Кубка страны сезона-2021/22 и Суперкубка России-2017.

«Зенит» по итогам 22 туров с 54 очками лидирует в чемпионате России. На втором месте в турнирной таблице расположился «Ростов» (45). На третьем — московский «Спартак» (42).

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча РПЛ «Ростов» — «Зенит».