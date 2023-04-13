«Аль-Наср» уволил Гарсию с поста главного тренера

Саудовский «Аль-Наср» объявил об увольнении главного тренера Руди Гарсии.

Как сообщает пресс-служба саудовского клуба, контракт с тренером был расторгнут по взаимному согласию.

По информации AS, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был недоволен работой 59-летнего француза.

Гарсия возглавил «Аль‑Наср» летом прошлого года.

После 23 туров чемпионата Саудовской Аравии команда набрала 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль‑Иттихада» на три очка.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложит главному тренеру итальянской «Ромы» Жозе Муоринью двухлетний контракт на €100 млн.