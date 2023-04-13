Уткин: «Химки» — это команда, которую любят сердцем, а не головой

Известный спортивный комментатор Василий Уткин высказался о ситуации в подмосковных «Химках».

«Не сомневаюсь, что Талалаев может выстроить команду. Но у него характер немножко говнистый, в хорошем смысле слова. А потом слова «стратегия» и «Химки» упоминаться в одном предложении не могут, исходя из истории клуба. «Химки» — это команда, которую любят сердцем, а не головой», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Об отставке главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева стало известно 3 апреля.

11 апреля бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Андреем Талалаевым. Ринат Билялетдинов остался в клубе в должности старшего тренера. «Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение, что «Химки» по окончании сезона вылетят из РПЛ.