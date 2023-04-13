Жулин заявил, что запрет на въезд в Россию не играет роли для канадских фигуристок

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на запрет въезда канадским фигуристкам Тессе Вирту и Меган Дюамель на территорию РФ.

«Они абсолютно не рвутся в нашу страну. Это всё равно, как если бы мне запретили поехать в Буркина-Фасо. Они в жизни не хотели и не хотят поехать в Россию, поэтому этот запрет не играет никакой роли», — цитирует Жулина РИА Новости.

12 апреля Министерство иностранных дел России запретило въезд Дюамель и Вирту. Атлеты подписали письмо об отстранении российских спортсменов от Олимпиады-2024.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. CAS рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

Ранее Жулин высказался о критике Эшли Вагнер и Адама Риппона в адрес россиян.