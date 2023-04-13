Сазонов — о выборе между Россией и Грузией: со мной общались из обеих сборных

Защитник московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов рассказал, что вёл переговоры об игре за национальную команду России.

«Со мной общались из обеих сборных. Много было обстоятельств. Но выбор сделан», — цитирует Сазонова Sport24.

19 сентября футболист сообщил, что отказался от варианта со сборной России и принял решение защищать цвета команды Грузии.

В нынешнем сезоне Сазонов принял участие в 19 матчах за «Динамо», в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Андрей Сазонов, отец Сабы Сазонова, отреагировал на вызов сына в национальную команду Грузии по футболу.