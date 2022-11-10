Отец Сазонова: когда у Сабы появляются возможности, он их оправдывает

Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, отреагировал на вызов сына в национальную команду Грузии по футболу.

«Тут моего участия не было, поэтому я просто радуюсь и всё. Когда у Сабы появляются возможности, он их оправдывает. Молодец», — цитирует Сазонова Sport24.

По его словам, футболист в совершенстве разговаривает на грузинском языке, поэтому проблем с коммуникацией у него не будет.

Напомним, что 19 сентября футболист сообщил, что отказался от варианта со сборной России и принял решение защищать цвета команды Грузии.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник принял участие в 16 матчах за «Динамо», в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Лацио» прокомментировали информацию об интересе к Сазонову.