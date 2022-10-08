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В «Лацио» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Динамо» Сазонову

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Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре прокомментировал информацию об интересе к защитнику московского «Динамо» Сабе Сазонову со стороны клуба.
В «Лацио» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Динамо» Сазонову
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Неправда, что «Лацио» интересовался Сазоновым», — цитирует Таре «Чемпионат».

20-летний грузинский футболист является воспитанником «Зенита». В 2021 году защитник присоединился к «Динамо». Он провёл за столичный клуб 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

19 сентября Сазонов сообщил, что отказался от варианта со сборной России и принял решение защищать цвета команды Грузии. 20-летний футболист не давал согласия выступать за команду России.

Ранее сообщалось, что Сазонов попал в сферу интересов «Лацио».

 

 

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