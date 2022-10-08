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Sport24: защитник «Динамо» Сазонов попал в сферу интересов «Лацио»

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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов попал в сферу интересов «Лацио».
Sport24: защитник «Динамо» Сазонов попал в сферу интересов «Лацио»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Сазонов был в списках спортивного департамента «Лацио», но от его кандидатуры пока отказались из-за лимита на легионеров в Италии», — цитирует источник Sport24.

Сазонов 19 сентября сообщил, что отказался от варианта со сборной России и принял решение защищать цвета команды Грузии. 20-летний футболист не давал согласия выступать за команду России.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что на Сазонова давят через маму, чтобы он выступал за Грузию.

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