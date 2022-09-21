Кавазашвили: на Сазонова давят через маму, чтобы он выступал за Грузию

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с защитником московского «Динамо» Сабой Сазоновым.

«Мальчик находится между двумя сторонами — Грузия и Россия. Мама — грузинка, она его воспитала. Через маму идёт «давиловка» на него, чтобы он выступал за Грузию. Потому что Россия не играет в международных турнирах, а Грузия участвует полноценно во всех соревнованиях», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

По его мнению, к Самсонову невозможно применить никакие дисциплинарные санкции после смены спортивного гражданства.

«Артёма Дзюбу вызывали в сборную, он не явился. И что сделали — ничего», — заключил Кавазашвили.

Сазонов 19 сентября сообщил, что отказался от варианта со сборной России и принял решение защищать цвета команды Грузии. 20-летний футболист не давал согласия выступать за команду России.

Ранее Валерий Карпин ответил на вопрос, рассматривал ли он кандидатуры Сазонова и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в основной состав национальной команды.