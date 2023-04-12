Бензема забил 90-й гол в Лиге чемпионов

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Мадридский «Реал» принимает в матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Челси».
Бензема забил 90-й гол в Лиге чемпионов
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Нападающий испанской команды Карим Бензема отличился на 22-й минуте встречи на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Таким образом, французский форвард забил 90-й мяч в Лиге чемпионов.

Бензема занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров турнира. Лидирует Криштиану Роналду (140). Далее расположились Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (91 гол).

Счет в матче 1:0 в пользу «Реала».

Ранее полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

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