Бензема забил 90-й гол в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» принимает в матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Челси».

Нападающий испанской команды Карим Бензема отличился на 22-й минуте встречи на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Таким образом, французский форвард забил 90-й мяч в Лиге чемпионов.

Бензема занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров турнира. Лидирует Криштиану Роналду (140). Далее расположились Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (91 гол).

Счет в матче 1:0 в пользу «Реала».

Ранее полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».