Окулов признался, что критика жены помогает ему забивать за ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов рассказал, кто чаще всего критикует его игру в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Моя жена — самый большой критик. Но всё в шутку. Просто она очень сильно переживает. И поддерживает, особенно когда у меня не получается. Дома меня ждёт надёжный тыл, особенно когда дела не идут как надо», — цитирует Окулова «Матч ТВ».

При этом, по словам хоккеиста, ЦСКА не стал менять тактику в шестой игре.

«Ничего тут не выдумаешь. Надо помогать команде, делать простые вещи. Партнёры где-то помогли, и мы вытерпели», — добавил Окулов.

Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Фёдорова. Шайбы забросили Максим Соркин (первая минута), Константин Окулов (31-я), Даррен Диц (46-я). Счёт в серии стал 4-2 в пользу команды из Москвы.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Армейцы в пятый раз вышли в финал Кубка Гагарина.

Ранее Михаил Григоренко заявил, что ЦСКА в шестом матче со СКА показал самую ровную игру в плей-офф.