Григоренко: ЦСКА в шестом матче со СКА показал самую ровную игру в плей-офф

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Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко рассказал, за счёт чего армейская команда смогла переиграть петербургский СКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Григоренко: ЦСКА в шестом матче со СКА показал самую ровную игру в плей-офф
  • РИА Новости

«Мы хорошо поговорили в команде про хорошее начало. Сейчас в первой же смене забили гол. И получилась наша самая ровная игра в плей-офф. Без перепадов, все здорово и солидно играли. Адам Рейдеборн действовал здорово», — цитирует Григоренко «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что ЦСКА прибавляет в каждом матче Кубка Гагарина текущего сезона.

«В плей-офф идёт совсем другой хоккей. В нашей игре хватало шероховатостей. Где-то не все вместе включались, а поочередно. А теперь наша команда играла более грамотно», — сказал Григоренко.

Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Фёдорова. 

Шайбы забросили Максим Соркин (первая минута), Константин Окулов (31-я), Даррен Диц (46-я).

Счёт в серии стал 4-2 в пользу команды из Москвы.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Армейцы в пятый раз вышли в финал Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Соркин забросил самую быструю шайбу в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.

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