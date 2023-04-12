Григоренко: ЦСКА в шестом матче со СКА показал самую ровную игру в плей-офф
- РИА Новости
«Мы хорошо поговорили в команде про хорошее начало. Сейчас в первой же смене забили гол. И получилась наша самая ровная игра в плей-офф. Без перепадов, все здорово и солидно играли. Адам Рейдеборн действовал здорово», — цитирует Григоренко «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что ЦСКА прибавляет в каждом матче Кубка Гагарина текущего сезона.
«В плей-офф идёт совсем другой хоккей. В нашей игре хватало шероховатостей. Где-то не все вместе включались, а поочередно. А теперь наша команда играла более грамотно», — сказал Григоренко.
Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Фёдорова.
Шайбы забросили Максим Соркин (первая минута), Константин Окулов (31-я), Даррен Диц (46-я).
Счёт в серии стал 4-2 в пользу команды из Москвы.
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.
Армейцы в пятый раз вышли в финал Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что Соркин забросил самую быструю шайбу в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.