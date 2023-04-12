Рианчо: Карпину нужно уходить из «Ростова» для завоевания трофеев

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил работу наставника «Ростова» Валерия Карпина в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Рианчо: Карпину нужно уходить из «Ростова» для завоевания трофеев
  • РИА Новости

«У Карпина нет трофеев. С этим трудно что-то сделать, работая в «Ростове». Думаю, амбиции Карпина выше этого клуба. Ему нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что Карпин был выдающимся футболистом, а сейчас стал настоящим профессиональным тренером.

«У «Ростова» не такой большой бюджет, как у других команд РПЛ. Тем выше будет ценность попадания в тройку лучших по итогам сезона», — добавил Рианчо.

«Ростов» с 45 очками по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (54). На третьей позиции расположился московский «Спартак» (42).

Ранее Карпин раскритиковал арбитров после матча с «Оренбургом».

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