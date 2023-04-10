Карпин раскритиковал арбитров после матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил судейство в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (2:2).

«Если первый гол, который нам забили, засчитывать… Арбитр говорит, что Александр Эктов сыграл рукой, но после этого сделал передачу. Это как трактовать? То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такие правила? Потом было ещё две передачи», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2. Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Романа Сафьяна.

После 22 туров РПЛ «Ростов» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Оренбург» с 33 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в 22-м туре РПЛ.