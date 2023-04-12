Жулин: Худайбердиева и Базин работают над новой программой

Александр Жулин, тренер Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, рассказал о тренировочном процессе чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду.

«Сейчас я составляю программу (Елизавете) Шанаевой и (Павлу) Дрозду, потом приступлю к Худайбердиевой с Базиным, и когда Саша (Степанова) восстановится, будем смотреть их программу, конечно, у них есть уже и наброски, и музыка», — цитирует Жулина РИА Новости.

При этом тренер подчеркнул, что ему «очень легко работать» со своими учениками.

«Ребята работящие, их не остановить. Много новых идей, много задумок, много элементов придумали», — добавил Жулин.

Напомним, ранее Худайбердиева и Базин работали с тренером Денисом Самохиным. Сейчас в группе Жулина тренируется пять танцевальных пар.

Худайбердиева и Базин завоевали золотые медали чемпионата России 2022 года.

Ранее Жулин прокомментировал будущее фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, выступающих в танцах на льду.