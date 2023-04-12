Медведев — лидер по числу побед в ATP сезона-2023
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27-летний теннисист из России в матче второго круга турнира в Монте-Карло взял верх над итальянцем Лоренцо Сонего (6:3, 6:2).
Таким, образом Медведев одержал 30-ю победу в текущем сезоне в ATP.
На втором месте по количеству побед идёт итальянец Янник Синнер (22), на третьем британец Кэмерон Норри (21).
В следующем круге россиянин встретится с немцем Александром Зверевым.
Ранее Медведев раскритиковал грунтовое покрытие после стартовой победы в Монте-Карло.