Медведев — лидер по числу побед в ATP сезона-2023

Россиянин Даниил Медведев продолжает лидировать в рейтинге по количеству побед в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сезона-2023.

27-летний теннисист из России в матче второго круга турнира в Монте-Карло взял верх над итальянцем Лоренцо Сонего (6:3, 6:2).

Таким, образом Медведев одержал 30-ю победу в текущем сезоне в ATP.

На втором месте по количеству побед идёт итальянец Янник Синнер (22), на третьем британец Кэмерон Норри (21).

В следующем круге россиянин встретится с немцем Александром Зверевым.

Ранее Медведев раскритиковал грунтовое покрытие после стартовой победы в Монте-Карло.