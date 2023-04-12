Медведев раскритиковал грунтовое покрытие после стартовой победы в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе во втором круге в Монте-Карло.

«Мне всегда тяжело на грунте. В каждом матче есть какие-то проблемы. Но иногда я провожу хорошие игры. На грунте нет ритма. Каждый отскок — плохой отскок. Но сегодня мне удалось провести хороший матч против сильного грунтовика», — рассказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

В следующем круге россиянин встретится с немцем Александром Зверевым.

Ранее Тарпищев назвал закономерными победы Медведева и Хачанова на турнире в Монте-Карло.