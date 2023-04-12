Тарпищев назвал закономерными победы Медведева и Хачанова на турнире в Монте-Карло

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что победы российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова являются закономерными.
Тарпищев назвал закономерными победы Медведева и Хачанова на турнире в Монте-Карло
  • РИА Новости

«Ребята победили тех, кого обязаны обыгрывать вне зависимости от покрытия. В этом плане всё закономерно. Теперь нас ждёт интересный матч между Хачановым и Рублёвым в следующем круге, сложно предсказать, кто окажется сильнее», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

В следующем круге россиянин встретится с немцем Александром Зверевым.

Хачанов победил белоруса Илью Ивашко со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

В следующем круге Хачанов сыграет с Андреем Рублёвым.

Ранее Тарпищев ответил на вопрос, как развивать теннис в стране при отсутствии официальных соревнований на территории России.

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