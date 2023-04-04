Тарпищев: все молодые теннисисты у нас в руках, и сейчас подготовка проходит успешнее

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, как развивать теннис в стране при отсутствии официальных соревнований на территории России.

«Нам удалось перестроиться, потери в плане воспитания молодёжи у нас минимальные, потому что мы переложили календарь на дружественные страны. И проводим три централизованных сбора в течение года, как было в СССР. Все молодые теннисисты у нас в руках, и мне кажется, что сейчас подготовка проходит даже успешнее, чем обычно», — заявил Тарпищев в эфире ютуб-канала «БОЛЬШЕ!».

По его словам, российские тренеры используют корты Турции, Грузии, Армении, Узбекистана и Казахстана. Он также отметил, что в этих пяти странах сконцентрирована система подготовки сборных команд России по различным возрастным группам.

Российские и белорусские теннисисты выступят на Уимблдоне в качестве нейтральных спортсменов. На турнире им будет запрещено публично выражать поддержку СВО и иметь государственные компании в качестве спонсоров.

Россияне и белорусы ранее допускались на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как другие теннисисты относятся к россиянам.