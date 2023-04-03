Медведев рассказал об отношении иностранных теннисистов к россиянам

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как другие теннисисты относятся к россиянам.

«В раздевалке я не сталкивался с негативом. Конечно, в интернете можно многое прочитать, и я стараюсь не углубляться, потому что мы получаем слишком много хейта в социальных сетях. И чем больше углубляешься, тем больше проблем это может тебе принести», — сказал Медведев на пресс-конференции.

2 апреля в финале «Мастерса» в Майами россиянин обыграл итальянца Янника Синнера. Таким образом, Медведев выиграл четвёртый турнир ATP в 2023 году.

Ранее Медведев ответил, считает ли себя лучшим теннисистом.