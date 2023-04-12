Ольховский считает Медведева фаворитом в матче против Зверева
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«Мне очень понравилась игра Даниила. Конечно, против Зверева будет очень тяжёлый матч, он здорово играет на грунте, но по тому, как уверенно выглядит Даня, для меня он фаворит», — цитирует Ольховского ТАСС.
Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.
В следующем круге россиянин встретится со Зверевым.
Ранее Медведев раскритиковал грунтовое покрытие после стартовой победы в Монте-Карло.