Ольховский считает Медведева фаворитом в матче против Зверева

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев является фаворитом в матче третьего круга с немцем Александром Зверевым.

«Мне очень понравилась игра Даниила. Конечно, против Зверева будет очень тяжёлый матч, он здорово играет на грунте, но по тому, как уверенно выглядит Даня, для меня он фаворит», — цитирует Ольховского ТАСС.

Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

В следующем круге россиянин встретится со Зверевым.

Ранее Медведев раскритиковал грунтовое покрытие после стартовой победы в Монте-Карло.