В «Фатих Карагюмрюк» надеются, что Оздоев сможет забить больше десяти мячей

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын оценил игру российского полузащитника Магомеда Оздоева в чемпионате Турции по футболу сезона-2022/23.

«Я надеюсь, что он продолжит в том же духе до конца сезона. Забьет больше 10 голов? Надеюсь. Конечно, важно побеждать в матчах. Я всегда ожидаю от Магомеда хорошей игры», — цитирует Акына ТАСС.

При этом он подчеркнул, что у Оздоева «фантастический характер».

«Он чемпион и победитель, блестящий полузащитник, ключевой игрок», — заключил Акын.

Гол Оздоева не помог «Фатих Карагюмрюк» 10 апреля обыграть «Фенербахче» (1:2) в матче 28-го тура чемпионата Турции.

На счету 30-летнего Оздоева в сезоне-2022/23 в 26 матчах пять голов во всех турнирах. Также в его активе четыре результативные передачи.

«Фатих Карагюмрюк» занимает девятую строчку в таблице чемпионата Турции с 34 очками за 25 матчей. «Фенербахче» расположился на третьем месте (54).

Ранее сообщалось, что Оздоев забил пятый мяч за «Фатих Карагюмрюк» в сезоне-2022/23.