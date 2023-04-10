Оздоев забил пятый мяч за «Фатих Карагюмрюк» в сезоне-2022/23
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Российский футболист забил мяч на 24-й минуте встречи.
Это уже пятый гол хавбека в сезоне-2022/23 турецкой Суперлиги — за пять сезонов в санкт-петербургском «Зените» Оздоев забил в Российской премьер-лиге (РПЛ) на гол меньше.
28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.
Ранее журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал об отношении к российским футболистам в Турции.