Оздоев забил пятый мяч за «Фатих Карагюмрюк» в сезоне-2022/23

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отличился в матче 28-го тура чемпионата Турции с «Фенербахче».

Российский футболист забил мяч на 24-й минуте встречи.

Это уже пятый гол хавбека в сезоне-2022/23 турецкой Суперлиги — за пять сезонов в санкт-петербургском «Зените» Оздоев забил в Российской премьер-лиге (РПЛ) на гол меньше.

28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.

Ранее журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал об отношении к российским футболистам в Турции.