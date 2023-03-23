В Турции рассказали, как в стране относятся к российским футболистам
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«В Турции усиливаются антиамериканские настроения. Людей, предпочитающих Россию, становится всё больше. Турецких болельщиков в первую очередь интересуют качества футболиста, а не его национальность. Поэтому никакого негатива здесь нет», — цитирует журналиста «Чемпионат».
Напомним, что российский полузащитник Магомед Оздоев защищает цвета «Фатих Карагюмрюк». В нынешнем сезоне россиянин провёл за клуб 24 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
В Турции также выступают Фёдор Кудряшов и Марк Мампасси. Оба играют за «Антальяспор».
Ранее в «Фатих Карагюмрюк» сообщили, что в контракте с Оздоевым не прописаны бонусы за голы.