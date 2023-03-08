В «Фатих Карагюмрюк» сообщили, что в контракте с Оздоевым не прописаны бонусы за голы

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын рассказал, что контракт турецкого клуба и российского полузащитника Магомеда Оздоева не предполагает выплат игроку бонусов за голы.

«Оздоев играет очень хорошо. Конечно, мы счастливы, что он опять забил, мы выиграли матч. У него нет каких-либо бонусов за голы, у нас есть контракт. Мы не добавляем бонусы в контракт», — приводит слова Акына ТАСС.

«Фатих Карагюмрюк» обыграл «Сивасспор» в матче 24-го тура чемпионата Турции. Российский полузащитник забил мяч на 69-й минуте. В текущем сезоне Оздоев в 22 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее в «Фатих Карагюмрюк» заявили, что Оздоев и команда не пострадали во время землетрясений в Турции.